В России нашли обглоданный собаками труп пенсионерки

В улусе Шэнэ-Буса (Заиграевский район Бурятии) обнаружили обглоданный собаками труп пенсионерки. Об этом сообщает газета «Номер один».

По словам очевидцев, тело 84-летней женщины было изуродовано до неузнаваемости. Так, собаки оторвали конечности и объели все тело и лицо погибшей.

В Шэнэ-Буса предполагают, что пенсионерку загрызла стая бродячих собак. Отмечается, что местные жители самостоятельно нашли и застрелили двух из четырех псов, которых подозревают в нападении на пожилую женщину.

В комментарии изданию граждане выразили беспокойство в связи с участившимися нападениями бродячих собак. Они пожаловались, что животные «распустились и ничего не боятся». Один из жителей добавил, что собаки были бойцовские и «точно не из Шэнэ-Буса».

По данным источника в правоохранительных органах, следователи рассматривают версию, что смерть пенсионерки наступила до того, как тело нашли собаки.

В Следственном комитет по региону уточнили РИА Новости, что информация о найденном теле женщины со следами собачьих укусов проверяется. «Нужно дождаться медицинского исследования и предварительных причин смерти», — заключили правоохранители.