Россия
 
Последние новости
В МИД допустили появление в России альтернативы системе SWIFT
Доктор Комаровский раскрыл способ распознать аллергию
Фото самой сексуальной атлетки мира в облегающей кофте вызвало вопросы в сети
Россиянин отдохнул в Сочи и описал цены на курорте фразой «будто мы в Монако»
Российские работодатели назвали причины взять возрастного сотрудника
Пожилые муж и жена нарядились панками, стали моделями и прославились в сети
Российский диетолог раскрыла особенности интервального голодания
Мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы
Эксперт по сну посоветовал способ быстрее засыпать и лучше высыпаться
Новости партнеров
Прослушать новость

В России нашли обглоданный собаками труп пенсионерки

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В улусе Шэнэ-Буса (Заиграевский район Бурятии) обнаружили обглоданный собаками труп пенсионерки. Об этом сообщает газета «Номер один».

По словам очевидцев, тело 84-летней женщины было изуродовано до неузнаваемости. Так, собаки оторвали конечности и объели все тело и лицо погибшей.

В Шэнэ-Буса предполагают, что пенсионерку загрызла стая бродячих собак. Отмечается, что местные жители самостоятельно нашли и застрелили двух из четырех псов, которых подозревают в нападении на пожилую женщину.

В комментарии изданию граждане выразили беспокойство в связи с участившимися нападениями бродячих собак. Они пожаловались, что животные «распустились и ничего не боятся». Один из жителей добавил, что собаки были бойцовские и «точно не из Шэнэ-Буса».

По данным источника в правоохранительных органах, следователи рассматривают версию, что смерть пенсионерки наступила до того, как тело нашли собаки.

В Следственном комитет по региону уточнили РИА Новости, что информация о найденном теле женщины со следами собачьих укусов проверяется. «Нужно дождаться медицинского исследования и предварительных причин смерти», — заключили правоохранители.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Бурятии нашли обглоданный собаками труп женщины
В российском городе собака пронесла человеческую голову по двору
Бродячие собаки съели человека в Москве