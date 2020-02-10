Бродячие собаки съели человека в Москве

В Москве бродячие собаки съели местного жителя. Его тело нашли в канаве у дороги, оно было обглодано до костей, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, личность мужчины пока не установлена. На вид ему около 50 лет. Он скончался более пяти дней назад.

Тело мужчины нашли без кистей и стоп. Рядом с ним были многочисленные следы собак. Причина смерти мужчины пока также не установлена.

Ранее сообщалось, что в Коми стая собак откопала тело россиянина без головы. Позднее погибшего опознала местная жительница, чей сожитель пропал в конце октября. Незадолго до исчезновения 43-летний мужчина плавал с приятелем на лодке. Когда бензин закончился, он вышел на берег, пошел до дома пешком, но так и не дошел. Тело находилось в 200 метрах от его жилища. Причину его смерти не удалось установить из-за гнилостных изменений.

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