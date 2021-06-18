Россиянка через суд выселила из квартиры двух собак

Жительница одного из многоквартирных домов в Новгороде добилась выселения из коммунальной квартиры двух собак. Животных держал ее сосед, и они мешали россиянке спокойно пользоваться жилым помещением. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу Новгородского районного суда.

Как сообщили изданию в суде, женщина подала в суд на соседа по коммуналке и двух его питомцев — лабрадора и шпица. Она утверждала, что сосед мешал ей жить и не давал пользоваться кухней. В ходе разбирательств выяснилось, что истице и другому собственнику принадлежат по половине квартиры. При этом мужчина занял большую ее часть, в том числе и кухню, выкинул вещи своей хозяйки и завел двух собак.

Россиянка попросила суд принять решение о принудительном выселении животных. Кроме того, она требовала освободить половину кухни, которой пользовался сосед. Суд удовлетворил требования частично — мужчину обязали убрать из квартиры собак. Сосед попробовал обжаловать приговор, но после повторного рассмотрения дела прежнее решение оставили в силе.

Год назад аналогичный конфликт был разрешен в Сыктывкаре. Местный житель добился принудительного выселения собаки из принадлежащей ему квартиры. Таксу держал дома отец мужчины, проживающий с ним совместно. Истец жаловался на то, что животное ослаблено из-за травм и потому его редко выгуливали.

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