Упавших в колодец кошек и собаку спасли через десять месяцев

В пакистанском городе Карачи спасли собаку и двух кошек из колодца, в котором они провели последние десять месяцев. Как сообщает Geo TV со ссылкой на Департамент здравоохранения провинции Синд, все это время животных кормил местный житель.

Глубина колодца составляла чуть больше 24 метров. Чтобы оценить состояние собаки, специалисты использовали бамбуковую палку с прикрепленной камерой. В этот момент они обнаружили, что компанию собаке составляют две кошки. На опубликованных на видеоплатформе YouTube кадрах видно, как животные бегают по покрытому мусором дну.

Спасательная операция проводилась совместно с благотворительной организацией ACF Animal Rescue. Всех троих животных подняли с помощью крана. В настоящее время собака и кошки находятся в безопасности.

Ранее 83-летний житель индийского города Ченнай вытащил из колодца кота, однако упал туда сам. Оказавшись в ловушке, престарелый индиец начал звать на помощь и привлек внимание собак. Те подняли шум и оповестили домочадцев о произошедшем. После этого невестка пенсионера вызвала бригаду спасателей.