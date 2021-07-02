Хаски спасла брошенную в сумке-холодильнике кошку

Неизвестные оставили сумку-холодильник с кошкой на скамейке для сбора пожертвований фонда Fearless Kitty Rescue в американском штате Аризона. Рано утром в том же районе прогуливалась собака породы хаски, сообщается на странице фонда в Facebook.

«В выходные на нашу скамейку для сбора пожертвований бросили милого котенка, засунули в холодильник, застегнули молнию и завернули в пластиковый мешок для мусора. Эта бедная девочка просидела там, вероятно, несколько часов», — написали волонтеры. Хаски учуяла в сумке живое существо и позвало на помощь. В результате кошку спасли и обследовали в клинике.

У нее оказалось хроническое заболевание и, возможно, ей потребуется ампутация хвоста. Животное назвали Джулианой, что в переводе означает «Бесстрашная». После лечения кошке найдут семью. Волонтеры рассказали, что Джулиана контактная и ласковая, ладит с другими животными и сотрудничает со всеми, кто старается ей помочь.

Ранее зоопсихологи рассказали, как понять поведение кошки и правильно с ней взаимодействовать. Кроме того, они объяснили смысл странных подарков от любимцев и предложили варианты завоевать дружбу животного.