Эксперты объяснили привычки кошек

Эксперты по поведению кошек рассказали, почему питомцы мурчат, кусаются и трутся о человека. Кроме того, они объяснили смысл странных подарков от любимцев и предложили варианты завоевать дружбу животного. Об этом пишет издание Metro.

Селия Хаддон (Celia Haddon), автор «Руководства по кошкам для людей» рассказала, что даже мурчание индивидуально и отличается громкостью, интонациями, длительностью. Никто точно не знает, почему мурлычет домашняя кошка, но многие интерпретируют этот звук как знак удовлетворения.

Однако Хэддон говорит, что это не всегда так. «Вы можете услышать, как кот мурлычет, когда его осматривает ветеринар, и в этом случае очень маловероятно, что он расслаблен или счастлив», — пояснила эксперт. Она добавила, что некоторые питомцы мурчат для того, чтобы сказать «позаботься обо мне».

Объясняя странные подарки котов в виде дохлых мышей и птиц, Селия рассказала, что животные видят в людях неопытных охотников. А принося свою добычу с охоты они, подобно своей матери-кошке, пытаются научить людей охотиться. Иногда они могут принести подарок, чтобы и хозяева могли отведать свежего сырого мяса.

Клинический специалист по поведению животных Труди Аткинсон (Trudi Atkinson) объяснила еще один кошачий феномен — потирание о ноги и предметы. Обоняние — один из способов общения, поэтому кошки, принадлежащие к одной и той же социальной группе, будут обмениваться запахами, потираясь друг о друга. «Это создает групповой запах, который помогает им узнавать друг друга. Домашние питомцы ведут себя так же со своими хозяевами», — объяснила она.

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Анита Келси (Anita Kelsey), специалист по поведению кошек, рассказала, почему они шипят, царапаются и кусаются. Так животные предупреждают и призывают отступить, когда чувствуют угрозу. Если предупреждающее шипение было проигнорировано, за ним наверняка последуют укусы и царапины. Но иногда такое поведение может возникать во время ошибочной игры в хищника. Поэтому взрослых особей или котят всегда следует поощрять кусать и царапать игрушки, но не человеческие руки или ноги.

Такое явление как «молочный шаг», когда кошка будто бы мнется лапами на одном месте, говорит о спокойствии, довольстве и готовности отдохнуть. В детстве котята, разминая лапами живот мать, давали ей понять, что готовы к молоку. Если взрослое животное этого не делает, возможно, она не может расслабиться или привыкнуть к месту и человеку.

Бывают случаи, когда человек животному не нравится: из-за запаха или невкусного корма на завтрак. Понять недовольство животного можно по хвосту в горизонтальном положении, который показывает страх, агрессию, враждебное настроение. Также об антипатии скажут попытки спрятаться в знакомом пространстве, шипение и болезненные укусы. Чтобы подружиться с кошкой, специалисты рекомендуют угощать животное необычными лакомствами, быть ласковыми, избегать громких звуков и резких движений, сидеть рядом на одном уровне, не возвышаясь.

В апреле ученые выявили способ определять степень боли у кошек по мимике. Специалисты факультета ветеринарной медицины Университета Монреаля разработали шкалу оценки мимики (Feline Grimace Scale) по пяти показателям: положение ушей, степень напряжения глаз, напряжение морды, положение усов и положение головы.