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Ученые выявили способ определять степень боли у кошек по мимике

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Ученые факультета ветеринарной медицины Университета Монреаля выявили способ определять степень боли у кошек по мимике: они разработали шкалу оценки мимики кошек (Feline Grimace Scale). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Канадские ветеринары нашли метод, позволяющий человеку без специальной подготовки и оборудования определить, испытывает ли животное болевые ощущения в данный момент.

Для проверки «шкалы боли» ученые разделили 20 добровольцев на четыре равные группы: хозяева кошек, студенты ветеринарного факультета, ветеринарные сестры и ветеринарные врачи. Им показали фотографии 100 кошек в разном состоянии. Животных снимали в клетках до и после операций или болезненных процедур, а также перед или после получения обезболивающих. Участники эксперимента одинаково оценили состояние животных по фотографиям, при этом их мнения совпадали с диагнозами группы ветеринаров.

Шкала оценки мимики кошек включает пять показателей: положение ушей, степень напряжения глазных орбит, напряжение морды, положение усов и положение головы. Каждый из показателей оценивается баллами от нуля до двух. Например, свободно висящие и изогнутые усы — ноль баллов, немного искривленные или прямые усы — один балл, а прямые и выдвинутые вперед — два балла. Если сумма баллов по всем показателям превышает три балла, ветеринары рекомендуют показать кота ветеринару.

Уровень межэкспертной надежности, отражающий совпадения мнений в одной группе, не опускался ниже 80 процентов. Среди студентов показатель достиг 88 процентов.

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