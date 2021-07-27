В зоопарке Новосибирска показали фото редких водоплавающих кошек

Сотрудники новосибирского зоопарка показали фото редких водоплавающих кошек. Соответствующая публикация появилась на официальной странице учреждения «ВКонтакте».

Речь идет о виверровых кошках, которые с 1997 года регулярно приносят потомство. Их отличительной чертой являются перепонки на лапах как у водоплавающих животных. По словам зоологов, с самого рождения они начинают осваиваться в воде, любят нырять и охотиться за рыбой.

На размещенных в сети кадрах запечатлены несколько особей в разных локациях: на ветвях деревьев, в небольшом водоеме, на песке.

«Каждый котенок виверровой кошки очень важен и учитывается в международных программах сохранения вида. В странах юго-восточной Азии (родные места для виверровых кошек) популяция сокращается. Зоопарки стремятся сохранить этих удивительных кошек», — гласит подпись под снимками.

Ранее в июле сообщалось, что в Калининградском зоопарке животных начали кормить мороженым и купать в бассейне. Из-за аномальной жары сотрудники зоопарка принимают меры для спасения зверей и следят за тем, чтобы им было комфортно. Так, всем животным обеспечивают места в тени, а тех обитателей зоопарка, которые не могут купаться в бассейне самостоятельно, поливают водой.

