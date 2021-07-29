Возвращение амурской тигрицы в тайгу попало на видео

В Международный день тигра в Приморском крае в тайгу выпустили тигрицу, которая потеряла котят. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр», передает РЕН ТВ.

Возвращение животного в лес попало на видео. На кадрах видно, что хищница выбегает из клетки и убегает в сторону деревьев.

В центре рассказали, что тигрица обходила ловушки. Ее удалось отловить в ночь на 25 апреля в селе Филипповка Хасанского района. Ее отправили на передержку в «Центр реабилитации тигров и других редких животных» в селе Алексеевка.

Тигрица находилась в сильном стрессе после потери тигрят. При этом хищница не была опасной для человека — она всегда уходила при появлении людей или наличии освещения уходила. Как рассказал гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, последствия стресса преодолены и тигрицу выпустили на волю. По его мнению, хищница сможет еще не один раз обзавестись потомством.