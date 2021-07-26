В Приамурье появится реабилитационный центр для краснокнижных птиц

Специальный реабилитационный центр для краснокнижных птиц захотели создать в Амурской области. Новый центр сформируют на базе биолого-туристического центра, расположенного в Благовещенске, уточнили в пресс-службе правительства региона.

Инициативу объяснили тем, что в Приамурье ежегодно обнаруживают до пяти занесенных в Красную книгу птиц, нуждающихся в помощи. «Чаще всего это даурские журавли, дальневосточные аисты, утки-мандаринки. Они могут пострадать при неудачном вылете из гнезда, бьются о провода и столбы, редко, но попадают под выстрелы охотников. Им нужна помощь и уход», — пояснил заместитель начальника отдела Управления по охране животного мира Николай Степанов.

Он подчеркнул, что даже после реабилитации не все из пернатых могут вернуться в естественную среду обитания.

Идею создать центр для пернатых предложило Управление по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Амурской области. На реализацию проекта Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF) выделил миллион рублей. Согласно планам, строительство вольеров и теплых помещений в новом реабилитационно центре стартует уже в середине сентября.

В настоящий момент найденных травмированных птиц, внесенных в Красную книгу, лечат в одной из ветеринарных клиник, с которой Управление заключило договор. Кроме того, таким пернатым помогают ветеринарные врачи Амурского биолого-туристического центра. Сейчас под их присмотром находятся орлан-белохвост, четыре дальневосточных аиста, а также один даурский журавль.