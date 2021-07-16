На Амуре насчитали рекордное число краснокнижных аистов

В российской части бассейна Амура насчитали рекордное количество гнездящихся пар внесенного в Красную книгу дальневосточного аиста. Об этом сообщается на сайте WWF России.

«Уверенный рост популяции аиста стал результатом сочетания благоприятных для птицы погодных условий, сложившихся в последнее десятилетие в бассейне Амура, и деятельности по улучшению гнездовых и кормовых условий мест обитания этой редкой птицы», — пояснила ведущий координатор проектов по ООПТ WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк.

В WWF уточнили, что для птиц установили искусственные опоры и обеспечили им безопасные условия гнездования. Кроме того, там подчеркнули, что сейчас успешно ведется борьба с браконьерами, которые занимаются ловлей рыбы в местах обитания аистов.

Ранее в июле стало известно, что в амурских заказниках увеличилась популяция краснокнижного дальневосточного аиста. Так, самый большой прирост гнезд зафиксировали в заказнике Амурский — там их за год стало на восемь больше.