В Туве в Енисей выпустили более 70 тысяч мальков краснокнижной стерляди

В Туве в Енисей выпустили более 70 тысяч мальков краснокнижной стерляди. Об этом сообщает газета «Тувинская правда».

По данным издания, выпуск 72 376 мальков прошел 13 июля в районе горы Боом, в 20 километрах от Кызыла. Их вырастили в рыбоводном комплексе «Малтат» на территории Красноярского края, а затем привезли в Туву в специальном изотермическом куботейнере, в котором установлена система обогащения воды кислородом.

«В местных условиях в естественной среде стерлядь размножается в июне, поэтому выпуск молоди сейчас не нарушает естественный ход их развития. Они быстро адаптируются к новым условиям естественной среды обитания. Благодаря этому малыши к осени окрепнут, успеют подрасти и нагулять вес», — отмечает газета.

Ранее в июле стало известно, что в амурских заказниках увеличилась популяция краснокнижного дальневосточного аиста. Так, самый большой прирост гнезд зафиксировали в заказнике Амурский — там их за год стало на восемь больше.