В российском регионе изменили список редких растений и животных

В Омской области изменили список редких видов растений и животных. В частности, из него исключили росомаху и рысь. Об этом говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на портале правовой информации.

Кроме того, из Красной книги Омской области решили исключить лебедя-кликуна, нырка красноносого, серую куропатку и серую коростель.

Пополнился список одним видом водорослей, четырьмя видами микроводорослей, тремя видами растений (зорька халцедонская, мытник царский скипетр и башмачок вздутый) и одним видом кольчатого червя.

Ранее в июле стало известно, что в амурских заказниках увеличилась популяция краснокнижного дальневосточного аиста. Так, самый большой прирост гнезд зафиксировали в заказнике Амурский — там их за год стало на восемь больше.