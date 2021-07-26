На Сахалине спасли запутавшегося в рыболовной сети сивуча

Туристы на Сахалине спасли сивуча, который запутался в рыболовной сети. Отдыхающие на пляже заметили животное у берега — тюлень бултыхался, пытаясь избавиться от сетки. Видео освобождения сивуча публикует Baza.

Отмечается, что россияне выловили тюленя, разрезали сеть, чтобы освободить его, а затем разбежались — испугались, что сивуч может укусить кого-то из своих спасителей.

Сразу после того, как путы были разрезаны ножом, тюлень уплыл обратно в море. Его провожали криками и аплодисментами.

Ранее сообщалось, что жители Колпинского района Санкт-Петербурга спасли раненую сову со сломанным крылом. Врачи установили, что у птицы серьезный перелом и множество травм. Сейчас она находится под наблюдением, ее состояние оценивается как стабильно-тяжелое.