Жители Петербурга спасли раненую сову

Жители Колпинского района Санкт-Петербурга спасли раненую сову со сломанным крылом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Россияне заметили, что птица напугана и не может летать. Они позвонили в мобильную экологическую дежурную службу, специалисты которой забрали сову и отвезли ее к ветеринарам.

Врачи установили, что у птицы серьезный перелом и множество травм. Сейчас она находится под наблюдением, ее состояние оценивается как стабильно-тяжелое.

Специалисты считают, что из-за серьезных травм даже после лечения сова не сможет вернуться в дикую природу, так как не выживет там. Таких птиц, как правило, передают в государственные и муниципальные зоопарки или детские зоологические кружки.