Петербуржцы выберут имена для трех спасенных ладожских нерпят

В Петербурге началось голосование по выбору имен для трех спасенных активистами ладожских нерпят. Его проводит «Фонд друзей балтийской нерпы», сообщает The Village.

Детенышей, которые остались без родителей, спасли на Ладожском озере. Теперь они стали подопечными Центра изучения и сохранения морских млекопитающих.

Варианты имени для детенышей-самок: Ладушка, Тихая, Кошкина, Золотая. Варианты для детеныша-самца: Похья, Бурнев, Сторожевой, Коневец. Имена по традиции подбирают в честь географических объектов, расположенных рядом с Ладожским озером.

Голосование проходит на странице Водоканала Санкт-Петербурга «ВКонтакте».

Нашедшие нерпят сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская спасают этих животных с 2013 года.