Омичи спасли редкого птенца от гибели

Сотрудники Центрального управления регионом (ЦУР) Омской области спасли птенца пустельги от гибели. Об этом сообщается на Instagram-странице организации.

Отмечалось, что представители центра увидели публикацию в соцсети о том, что на одной из улиц Омска был найден птенец редкого вида. Автор поста сделал предположение, что он, вероятно, ранен и не может передвигаться самостоятельно.

Активисты экстренно выехали на указанное место и нашли птенца, а затем передали его орнитологам природного городского парка «Птичья гавань». Специалисты осмотрели найденную птицу — это была пустельга семейства соколиных. Сейчас она совершенно здорова. После прохождения карантина ее выпустят на волю.

Ранее в июле женщина из Новосибирска нашла в лесу дикого зайца и спасла его от смерти. Героиня материала привезла зайца на дачу, соорудила для него дом из ящика, накормила и напоила. Отмечается, что он выздоровел за несколько дней: ел траву и морковку, пил козье молоко.