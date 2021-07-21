Жительница Новосибирска спасла дикого зайца от гибели

Женщина из Новосибирска нашла в лесу дикого зайца и спасла его от смерти. Соответствующий материал публикует «Комсомольская правда».

На погибающее животное обратила внимание жительница рабочего поселка Маслянино Ольга. «Измученного зайчонка вместо лисичек мы привезли из поездки за грибами. Сидел в какой-то петле, вросшей в землю, чуть слышно плакал... Знаю, что после человеческих рук, после запаха, они обречены на погибель, но и без помощи тоже могут умереть», — рассказала она.

Героиня материала привезла зайца на дачу, соорудила для него дом из ящика, накормила и напоила. Отмечается, что он выздоровел за несколько дней: ел траву и морковку, пил козье молоко. Дети Ольги назвали его Кефан.

Позже женщина решила выпустить животное в естественную среду.

Ранее в июле сообщалось, что сотни добровольцев помогут диким животным в Новосибирской области. Отмечается, что регион начал готовиться к зиме. Министерство природных ресурсов и экологии остановило прием заявок от жителей, которые захотели помочь в подготовке зимних кормов. С 621 добровольцем подписали договоры.

