Бегающий по улице в Казани дикий кабан попал на видео

Дикий кабан побегал во дворе дома в Казани и попал на видео. Соответствующий ролик появился на сайте телеканала «Россия Татарстан».

На размещенных кадрах видно, как животное бегает рядом с жилыми многоквартирными домами, а также по газонам во дворе, не остерегаясь проходящих мимо людей. Очевидец подчеркнул, что успел заснять кабана на 2-й Юго-Западной улице.

Каким образом дикое животное оказалось в российском городе, неизвестно. Отмечается, что кабана до сих пор не удалось поймать.

Ранее в июле другой дикий кабан искупался в Балтийском море и стал героем видео. Очевидец заметил плывущее к берегу животное и успел заснять его выход из водоема. На размещенных в соцсетях кадрах кабан подплывает к пляжу с отдыхающими, а затем убегает в сторону променада. При этом никто из присутствующих не обратил внимания на кабана и продолжил отдыхать у моря.