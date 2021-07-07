Дикий кабан искупался в море в российском городе и попал на видео

Дикий кабан попал на видео во время купания в Балтийском море. На ролик, опубликованный во «ВКонтакте», обратили внимание журналисты портала «Русский запад».

Очевидец заметил плывущее к берегу животное и успел заснять его выход из водоема. На размещенных в соцсетях кадрах кабан подплывает к пляжу с отдыхающими, а затем убегает в сторону променада. При этом никто из присутствующих не обратил внимание на кабана и продолжил отдыхать у моря.

«Гребет поросенок», — отметил смеющийся автор ролика. Известно, что инцидент произошел в городе Пионерском Калининградской области.

В июне пробегающий вдоль дороги под Екатеринбургом лосенок попал на видео. Очевидец поделился видео с лосенком, стоящим на обочине шоссе Кольцовский тракт, который начинает убегать в сторону леса, заметив автомобиль с людьми. Отмечается, что лосенка заметили напротив отеля «Рамада», который расположен в 10 километрах от местного аэропорта.