В Улан-Удэ трех котят манула спасли от истощения

В Улан-Удэ сотрудники этнографического музея спасли от истощения трех котят манула. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте музея.

Слепых детенышей обнаружили в одном из сел Мухоршибирского района Бурятии. Сначала их выхаживала местная жительница, однако через три недели животным потребовалось специальное лекарство и наблюдение ветеринаров.

15 июля котята поступили в этнографический музей — их назвали Аглаей, Прасковьей и Брунгильдой. Схему лечения помогли подобрать эксперты из Московского и Новосибирского зоопарков. За месяц их вес увеличился на 400 граммов.

«Сейчас малышам около двух месяцев. Они постепенно переходят на мясо, как настоящие хищники, хватают свой кусок и с рычанием тащат в свою нору, подальше от конкурентов», — отмечается в сообщении.

Ранее в июле женщина из Новосибирска нашла в лесу дикого зайца и спасла его от смерти. Россиянка отправилась в лес за грибами, но привезла из поездки животное, которое «сидело будто в какой-то петле». Позже она соорудила для него дом из ящика, накормила и напоила. Отмечается, что заяц выздоровел за несколько дней — он ел траву и морковку, пил козье молоко.