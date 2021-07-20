Кафе для сусликов открылось в российском городе

В Красноярске открыли кафе для сусликов «СусликПаб». Его создали для того, чтобы объяснить посетителям острова Татышев, что этих грызунов категорически нельзя подкармливать. Об этом сообщил представитель организации «Центр технического проектирования», передает «Интерфакс».

«Суслики за последние несколько лет стали настоящими символами не только острова, но и всего города. По данным ученых Сибирского Федерального университета, на острове проживает около 4 тысяч грызунов. Ну, а кормление сусликов — это любимая забава посетителей острова», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, отдыхающие кормят сусликов даже такими вредными продуктами, как чипсы или попкорн. В специальном кафе грызунам будут предлагать исключительно полезную для низ пищу.

Ранее из-за аномальной жары в Калининградском зоопарке животных начали кормить мороженым и купать в бассейне. В регионе температурные показатели достигли 32-35 градусов, в связи с чем сотрудники зоопарка принимают меры для спасения зверей и следят за тем, чтобы им было комфортно.