Спасенного из лесного пожара под Челябинском олененка поселили в зоопарке

Олененка, которого сотрудники МЧС спасли из лесного пожара в Карталинском районе Челябинской области, поселили в магнитогорском зоопарке курорта Абзакова. Об этом сообщается в сообществе учреждения во «ВКонтакте».

Оказалось, что спасенный олененок — девочка. «Эта кроха поселилась в нашем зоопарке, сейчас она восстанавливается и проходит реабилитацию в своем закрытом вольере», — сообщили в зоопарке. Планируют ли в дальнейшем отпустить животное обратно в лес, пока не известно.

Малышку спасли в начале июля. Пожарный вынес ее на руках из леса и передал полицейскому.

Из Карталинского района эвакуировали часть жителей, огнем оказалось объято несколько тысяч гектаров, стихия уничтожила и повредила жилые дома. В настоящее время их восстанавливают, доложил накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер.