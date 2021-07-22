В Калмыкии начнут по-новому бороться с наступающими песками при помощи технологии склеивания биомассы. Об этом пишет «Российская газета».

Как отмечается, ученые предложили использовать для закрепления подвижных песков биомассу на основе органического вещества карбоксиметилцеллюлозы. Данное вещество не только не причиняет ущерба природе, но и способно превратить барханы в плодородные поля, поскольку растения быстро пускают корни и хорошо приживаются на подобном «покрывале».

Специалисты уже испытали технологию на одном из участков и смогли подтвердить вяжущие способности биомассы и удерживание ею воды. При этом для большей эффективности они предложили использовать и дополнительные инженерные сооружения. Так, между участками с вяжущим слоем предполагается укладывать в шахматном порядке соломенные пласты. За счет этого можно будет спасти от опустынивания большие площади.

Кроме того, власти Калмыкии планируют задействовать для борьбы с песками и старые методы. По словам начальника управления лесного хозяйства Калмыкии Басанга Манджиева, в частности, республике увеличат площади лесных насаждений. Основной упор будет сделан на посадку кустарников для удержания песков.