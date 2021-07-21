Волонтеры из разных стран оборудовали экотропы в природном парке «Ергаки»

Волонтеры из разных стран стали участниками лагеря «Ветер перемен» и оборудовали экотропы в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края. Об этом в среду, 21 июля, сообщает портал 1-LINE.

Волонтерский лагерь «Ветер перемен» проводился уже в 14-й раз. В этом году в нем приняли участие добровольцы из России, а также студенты РУДН из Чили, Колумбии и Гвинеи-Бисау.

За две недели волонтеры привели в порядок три экотропы. Так, они оборудовали новый 100-метровый участок и восстановили 400-метровый ранее существовавший участок тропы «К спящему Саяну». Также добровольцы покрасили таблички, беседки и туалет, сделали новые указатели и обновили туристическую маркировку на тропах «Каменный город» и «Озеро Светлое».

Кроме того, участники лагеря прослушали лекции об эковолонтерстве и смогли оставить собственные предложения по дальнейшему обустройству природного парка.