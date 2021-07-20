Брянского ясеня-великана захотели назвать деревом года

Россиянам назвали первых претендентов на лидерство в рамках проекта «Российское дерево года — 2021». Новые данные голосования приведены на сайте программы «Деревья — памятники живой природы».

В числе первых российских деревьев оказался ясень-великан из Брянска. На протяжении 300 лет он растет на Петровской горе. По предварительной информации, известно почти о шести тысячах голосов, которые россияне отдали за него.

«Тургеневскому дубу», который находится под Орлом, пока что присвоили второе место — он имеет около 5,5 тысячи голосов. На третьей позиции оказалась «Шаляпинская ель» из Ставрополья — за нее проголосовали почти пять тысяч россиян.

В числе лидеров граждане также захотели видеть смоленский «Тополь графа Панина» (почти четыре тысячи голосов). Пятое место отдали «Ириновскому дубу» из Ленинградской области (две тысячи голосов).

На данный момент окончательные итоги еще не подвели, так как голосование продолжится до конца июля. На сайте всероссийской программы можно также найти информацию о каждом дереве: подробное описание и легенды, связанные с ним.

Ранее стало известно от открытии «черничной тропы» в Красной Поляне. Ее протяженность составила 20 километров. В местах, по которым проходит новая тропа, растет черника нескольких видов: обыкновенная и кавказская.