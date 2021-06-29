На Урале появился спасающий деревья «лесной Бэнкси»

Жители Екатеринбурга стали замечать на деревьях своего рода граффити. Их делает неизвестный художник на оголившихся участках стволов, создавая тем самым защиту от гнилостных процессов. О творчестве «лесного Бэнкси» на Урале пишет «Комсомольская правда».

На своих картинах художник оставляет только ссылку на свой Instagram-аккаунт, предпочитая сохранять анонимность. В разговоре с изданием «уральский Бэнкси» рассказал, как работает с деревом. По его словам, на такие картины может уходить от нескольких часов до двух дней.

«Я не просто крашу дерево. Сначала морозобоина тщательно подготавливается, убираются сгнившие участки, шлифуется, наносится антисептик, грунт, затем защитный слой краски. И только после этого я начинаю расписывать дерево», — отметил художник.

Всего в Екатеринбурге шесть законченных работ «лесного Бэнкси» — на них изображены лесные и морские пейзажи. Еще четыре картины сейчас в работе. Где именно они появятся — неизвестно. Художник пишет картины на деревьях и в выходные, и в будни. В интервью «Комсомольской правде» он признался, что рисование — это его хобби. Основная деятельность художника-самоучки — стоматология.