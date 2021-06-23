Бэнкси лишился прав на две своих работы из-за отказа раскрыть личность

Британский анонимный уличный граффити-художник Бэнкси (Banksy) лишился интеллектуальных прав на еще две своих работы. Причиной такого решения Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) стал отказ художника раскрывать свою личность, передает The Telegraph.

Речь идет о граффити «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком». По мнению судейской коллегии, Бэнкси действует недобросовестно, регистрируя свои работы в качестве товарных знаков. При этом из-за анонимности художник не может быть определен как бесспорный владелец данных работ. До этого Бэнкси лишился прав на работы «В обнимку с бомбой», «Влюбленная крыса», «Смейся сейчас» и «Метатель цветов».

В ведомстве отметили, что стрит-арт художник «только притворяется, что хочет торговать своими творениями» и что «нет никаких доказательств, что Бэнкси действительно производил, продавал или предоставлял какие-либо товары или услуги». Открытие онлайн-магазина судьи посчитали попыткой обойти закон.

Ранее Бэнкси лишился прав на знаменитое граффити «Метатель цветов». Компания Full Colour Black начала продавать открытки с данной работой. Фирма также хотела запатентовать торговую марку Banksy, чтобы в дальнейшем продавать различные поддельные товары под именем художника. Согласно британским законам, если «владелец товарного знака не использует его, то знак может быть передан кому-то, кто будет это делать». Поэтому художник был вынужден открыть свой магазин Gross domestic product. В свою очередь, компания Full Colour Black настаивала, что имеет право использовать изображение, так как автор является анонимом.