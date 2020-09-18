Бэнкси лишился прав на известное граффити

Британский уличный художник Бэнкси лишился исключительных прав на использование одной из своих самых известных работ «Метатель цветов». Об этом пишет World Trademark Review.

Соответствующее решение приняла Комиссия по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) в результате двухлетнего спора.

Граффити было впервые нарисовано в 2005 году в Иерусалиме. На нем изображен протестующий мужчина, который бросает букет цветов вместо «коктейля Молотова». Бэнкси зарегистрировал в Европе торговый знак на рисунок в 2014 году. Однако в 2019 году компания по производству поздравительных открыток Full Colour Black оспорила права на изображение. Представители решили, что могут использовать граффити, так как художник работает анонимно.

Трое судей постановили, что Бэнкси создал граффити, однако нанес его на собственность других людей. Работы художника признали находящимися в свободном доступе. Решение EUIPO подлежит апелляции.

Бэнкси — один из самых известных уличных художников. В своих работах он привлекает внимание к важным социально-политическим темам, выступает против политики, войны и капитализма. Его личность не раскрыта, существует множество версий о том, кто скрывается под творческим псевдонимом.