Бэнкси выставил на аукцион картины из отеля на границе Израиля и Палестины

Британский уличный художник Бэнкси пожертвовал три картины из отеля The Walled Off Hotel, который он открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины, для аукциона. Средства от продажи пойдут на улучшение оснащения больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан. Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме Sotheby's, который проведет 28 июля торги под названием «От Рембрандта до Рихтера».

На продажу будет выставлен триптих «Вид на Средиземное море, 2017», который посвящен кризису беженцев в Европе. В них используется отсылка к гибели беженцев, пытавшихся попасть в Европу через Средиземное море. Предварительная оценка картин составляет от 800 тысяч до 16,2 миллиона евро.

Триптих Бэнкси будет выставлен вместе с работами некоторых величайших художников-пейзажистов, таких как Бернардо Беллотто, Ян ван Гойен и Уильям Тернер.

В октябре 2018-го картина Бэнкси «Девочка с шариком» самоуничтожилась на аукционе сразу после того, как ее продали за один миллион фунтов стерлингов. «Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом», — прокомментировал случившееся директор Sotheby's Алекс Бранзик.

Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм. Фирменным стилем Бэнкси считается использование трафаретов.