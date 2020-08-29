Купленная Бэнкси лодка для спасения мигрантов подала сигнал о помощи

Судно, которое специально для спасения мигрантов в Средиземном море купил британский уличный художник Бэнкси, запросило срочной помощи. Об этом сообщает Reuters.

Лодка The Louise Michel подала сигнал о помощи, поскольку оказалась перегружена и застряла в море. Отмечается, что она не может двигаться в том числе из-за прицепленного к ней спасательного плота. Кроме того, судно не может доставить спасенных людей на берег: принимать их страны не хотят. Экипаж сообщает, что Европа игнорирует призыв о помощи, а ситуация на борту уже почти стала чрезвычайной.

В настоящее время помимо 10 членов экипажа на борту лодки находятся 219 мигрантов, а также тело одного из умерших. Нелегалов подобрали у берегов Ливии, откуда они пытались добраться до Европы. На помощь The Louise Michel вышло итальянское благотворительное судно Mare Jonio. В то же время в ООН призывают страны Европы пустить в порты не только это судно, но и два других, ранее в августе подобравших в море еще более 200 человек.

Лодка носит имя французской революционерки и анархистки Луизы Мишель. Она выкрашена в ярко-розовый цвет и украшена рисунком Бэнкси: девушка в спасательном жилете держит спасательный круг в форме сердца. Раньше судно принадлежало ВМС Франции.

О том, что купленная Бэнкси лодка начала работу по спасению мигрантов, писала газета The Guardian. Сообщалось, что судно тайно стартовало 18 августа из морского порта недалеко от испанской Валенсии. Его экипаж состоит из европейских активистов с большим опытом проведения поисково-спасательных операций.

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