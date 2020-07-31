Бывший вице-премьер Италии пойдет под суд за отказ пускать в страну мигрантов

Сенат Италии разрешил вести дело против бывшего вице-премьера и министра внутренних дел Маттео Сальвини. Его будут судить за отказ пускать в страну мигрантов в августе 2019 года, сообщает BBC News.

Сальвини, лидера правой партии «Лига Севера», обвиняют в незаконном задержании более чем 100 человек: выходцы из Северной Африки в течение 19 дней находились на корабле, которому не позволяли высадить пассажиров в порту острова Лампедуза.

За это политику может грозить до 15 лет тюрьмы. Отмечается, что против него идет расследование по еще одному подобному делу. Такие спасательные корабли, забирающие мигрантов в Европу, за последние несколько лет не раз приставали к итальянским берегам, и Сальвини лично ответственен за как минимум еще один случай задержания судна с нелегалами на борту.

«Защищать Италию — не преступление. Я горжусь этим поступком, я сделал бы и сделаю это снова», — отреагировал Сальвини на известие о новом судебном разбирательстве.

В июне 2018 года итальянское правительство запретило спасательным кораблям помогать лодкам с беженцами в Средиземном море, даже если они посылают сигналы бедствия. Большое внимание тогда привлекло судно Aquarius. На нем находились 629 просителей убежища, среди них 120 несовершеннолетних, однако Сальвини запретил порту Сицилии принимать его. В итоге Испания открыла для беженцев порт в Валенсии.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.