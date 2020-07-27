Главу региона в Италии заподозрили в «семейных» махинациях на фоне коронавируса

Губернатор итальянской Ломбардии Аттилио Фонтана находится под следствием: его заподозрили в махинациях с закупками медицинского оборудования на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, передает европейское отделение издания Politico.

Миланская прокуратура начала расследование после того, как главу региона уличили в вероятных мошеннических схемах с участием семейных фирм. Внимание правоохранительных органов привлек общественный заказ на 75 тысяч комплектов индивидуальной защиты и 7 тысяч наборов для дезинфекции. Поставку осуществила компания Aria Spa, принадлежащая шурину губернатора. Жена Фонтаны владеет 10 процентами ее акций.

После того, как исследователи из программы Report обратили внимание на этот контракт, Aria Spa безвозмездно отдала 50 партию из тысяч комбинезонов и выставила остальные на продажу. Известно, что вскоре после этого Фонтана запросил перевод 250 тысяч евро со своего счета в швейцарском банке на счет своего шурина, однако один из банков-участников уведомил об этом финансовую полицию.

«Мои активы задекларированы по всем правилам прозрачности, ничего не скрыто, и медиа не на чем строить свои ложные сенсации», — так сам губернатор прокомментировал происходящее у себя в Facebook.

Фонтана принадлежит к правой партии «Лига севера». Лидер партии, министр внутренних дел Маттео Сальвини, выступил в поддержку ломбардского губернатора: по его словам, обвинения против Фонтаны политически мотивированы.