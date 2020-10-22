Картину Бэнкси продали почти за 10 миллионов долларов

Картину британского граффити-художника Бэнкси «Покажи мне Моне», продали на аукционе Sotheby's в Лондоне почти за 7,6 миллиона фунтов стерлингов (9,8 миллиона долларов). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте аукционного дома.

Художник нарисовал картину по мотивам «Японского мостика» Клода Моне. Экспонат практически сравнялся по цене с оригиналом.

По данным Sotheby's торги длились около восьми минут. Картину приобрел азиатский инвестор.

В сентябре 2020 года стало известно, что Бэнкси лишился исключительных прав на использование одной из своих самых известных работ «Метатель цветов». Решение приняла Комиссия по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). В июле 2020 года художник пожертвовал три картины из отеля The Walled Off Hotel для аукциона. Средства от продажи пошли на улучшение оснащения больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.