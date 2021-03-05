Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео с процессом создания граффити, появившегося на стене заброшенной тюрьмы в британском городе Рединг, графства Беркшир. На это обратило внимание агентство ТАСС.

На ролике художник, которому до сих пор удается скрывать свою личность, подробно показывает и рассказывает о создании рисунка, демонстрируя все этапы процесса. Рисунок создавался с помощью аэрозольной краски, трафаретов, валика с краской и воды. В видео использована звуковая дорожка из телепрограммы популярного в прошлом американского живописца Боба Росса, который как будто комментирует работу художника, создающего граффити в темноте с фонариком.

Граффити представляет собой изображение одетого в полосатую униформу заключенного, который спасается бегством, спускаясь по веревке, сделанной из простыней. Один ее конец перекинут через кирпичную стену, а к другому для тяжести привязана пишущая машинка. Специалисты увидели в изображении отсылку к ирландскому писателю и поэту Оскару Уайльду, который отбывал наказание в Редингской тюрьме с 1895 по 1897 год. Во время своего пребывания в заключении Уайльд создал поэму «Баллада Редингской тюрьмы». По задумке писателя, произведение должно было отражать жестокость уголовной системы эпохи.

Здание тюрьмы в Рединге было заброшено с 2013 года. В 2019-м власти страны выставили его на продажу, но сделка с покупателем сорвалась. Тогда городской совет предложил переоборудовать объект в центр искусств. Уверенные в авторстве Бэнкси эксперты заявили, что таким способом художник хотел поддержать идею реконструкции объекта.