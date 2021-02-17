Британцы решили избавиться от знаменитой работы Бэнкси

Собственники здания в британском городе Ноттингем решили избавиться от знаменитой работы граффити-художника Бэнкси (Banksy) — изображения девочки, вертящей велосипедную шину как хулахуп. Граффити располагалось на одной из стен постройки. Об этом сообщает Nottinghamshire Life.
В разговоре с изданием владельцы попросили не называть их имена и подтвердили, что вырезали изображение и продали его владельцу галереи искусств. Вскоре место, где находилось граффити с девочкой, закрыли деревянной панелью. Оказалось, что хозяева задумались об удалении настенной росписи несколько месяцев назад.
«Мы были немного шокированы, когда в октябре обнаружили, что кто-то разрисовал нашу собственность. Мы поняли, что скорее всего работа принадлежит Бэнкси. Несмотря на это, мы решили не оставлять граффити на стене и стали думать, кому можем пожертвовать его», — пояснил один из владельцев.
Изначально хозяева планировали отдать граффити в дар, но в течение нескольких месяцев не смогли найти организацию, которая взяла бы на себя ответственность. Тогда собственники продали ее галерее Brandler Galleries. Сумма сделки осталась неизвестной.
Изображение девочки, вертящей велосипедную шину, появилось в Ноттингеме в октябре 2020 года. Местные жители сразу предположили, что авторство принадлежит Бэнкси. Вскоре художник подтвердил догадки, сделав публикацию в Instagram. Спустя месяц неизвестный испортил композицию — вандал украл стоящий рядом велосипед. Горожане назвали подобное поведение неуважением в городу.