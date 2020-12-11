Чихающая бабушка стала героиней нового граффити Бэнкси

Героиней нового граффити британского уличного художника Бэнкси стала чихающая бабушка. Изображение опубликовано на его странице в социальной сети Instagram.

Творение получило название Aachoo!! («Апчхи!»). Изображенная женщина в юбке, платке и с платком в руке чихает так сильно, что у нее падают сумочка и клюка, и вылетает вставная челюсть. Граффити нарисовано на стене дома в начале улицы Вейл с одним из самых крутых подъемов в стране в 22 градуса, из-за чего возникает впечатление, что из-за чихания старушки покосились соседние дома.

Фото опубликовано @banksy

Как сообщает BBC News, граффити выполнено в Бристоле. Изображение покрыто специальным прозрачным пластиковым щитом для защиты от порчи и уничтожения. Местный житель Дейл Комли рассказал, что рано утром в четверг, 10 декабря, видел «крупного парня в высокой куртке», которого он принял за Бэнкси. Произведение искусства привлекло большое внимание горожан.

В октябре картину Бэнкси «Покажи мне Моне» продали на аукционе Sotheby's в Лондоне почти за 7,6 миллиона фунтов стерлингов (9,8 миллиона долларов). По данным Sotheby's торги длились около восьми минут. Картину приобрел азиатский инвестор.

Бэнкси — один из самых известных уличных художников. В своих работах он обращает внимание на важные социально-политические темы, направленные против политики, войны и капитализма. Его личность не раскрыта, существует множество версий о том, кто скрывается за творческим псевдонимом.