«Тургеневский дуб» признали деревом года в России

«Тургеневский дуб», который на протяжении уже почти 200 лет растет на территории усадьбы матери Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове, стал победителем конкурса «Лучшее дерево в России — 2021». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Орловской области.

«Главная природная реликвия музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" — Тургеневский дуб признан главным деревом страны — 2021», — заявили в пресс-службе.

Как отмечается, точный возраст дуба составляет 197 лет. Предполагается, что его высадил лично писатель Иван Тургенев.

В пресс-службе уточнили, что специалисты экспертного центра «Здоровый лес» окажут дубу-победителю помощь по части ухода и обследования. Кроме того, теперь ему предстоит представить Россию на конкурсе «Европейское дерево года» в 2022 году.

Второе место в конкурсе присудили «Шаляпинской ели», которая растет во дворике дачи Шаляпина в Ставропольском крае более 130 лет, а третье — брянский «Ясень Великан», возраст которого насчитывает более 300 лет.