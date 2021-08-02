В Рязанской области засняли розовых тропических богомолов

Жители Рязанской области засняли на камеру розовых тропических богомолов. Соответствующие кадры появились в Instagram-сообществе «Подслушано Рязань».

На размещенных в сети кадрах насекомое запечатлено в траве. «Вблизи Рязани замечены розовые богомолы! Насекомые из более тропических полос», — гласит подпись под публикацией, которая набрала больше тысячи лайков.

Одни комментаторы отметили, что они также встретили розовых богомолов около села Кирицы в Спасском районе, а другие замечали описанных особей на территории своих деревень.

В июле сообщалось, что в национальном парке «Зигальга» на Южном Урале заметили редчайшую бабочку Аполлона. Отмечается, что в России и во многих европейских странах она внесена в Красную книгу. По данным на 2010 год, бабочек данного вида осталось менее тысячи, поэтом из нельзя ловить. Насекомое с прозрачными крыльями запечатлели на фотокамеру в траве.