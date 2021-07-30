В Байкальском заповеднике нашли редкую краснокнижную орхидею

В Байкальском заповеднике нашли редкий вид краснокнижной орхидеи — ятрышник шлемоносный. Об этом сообщается на официальном сайте природного парка.

Его смогли найти совершенно неожиданно, как отметили специалисты. Летом прошлого года одна из площадок заповедника обследовалась перед тем, как на ней установили бы солнечную станцию. В этот момент замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму Ирина Лясота и заметила необычный цветок.

В июле 2021 года специалисты снова обследовали местообитание орхидеи. В итоге они вновь нашли там редкие растения.

На сайте заповедника сообщается, что ятрышник шлемоносный растет на юго-восточном побережье озера Байкал и считается краснокнижным цветком. Уточняется, что этот вид орхидеи стал 14 редким растением, которое растет на территории природного парка.

В заключение специалисты напомнили россиянам, приезжающим в заповедник, о необходимости быть острожными с природой. Таким образом, животных и растения охраняют, так как «важно сохранить их разнообразие — тогда каждый сможет на них посмотреть».

Ранее в Томске впервые расцвела «орхидея-инопланетянин». Ее назвали в честь древнегреческой богини Психеи.

В июле также стало известно, что под Смоленском появится целая плантация с орхидеями. В регионе начали строить тепличный комплекс для промышленного производства цветов.