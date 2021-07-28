Под Смоленском появится целая плантация с орхидеями

В Смоленской области в скором времени появится целая плантация с орхидеями. Уже известно о начале строительства высокотехнологичного тепличного комплекса компанией JMP Flowers. Об открытии нового проекта в своем Instagram написал глава региона Алексей Островский.

По его словам, президента компании Ярослава Пташека «удалось убедить» реализовать свою задумку на небольшой территории под Смоленском. Таким образом, этот проект поможет в развитии экономики региона, также появится еще 200 рабочих мест для граждан.

В тепличном комплексе будут в основном выращиваться орхидеи, но также останется место для остальных растений. Цветы рассчитывают поставлять как в соседние регионы, так и в страны Евросоюза.

JMP Flowers — цветочная компания и «самая большая оптовая торговая сеть» в Польше, основанная в 1977-м. В основном в тепличных комплексах сосредоточено производство разных сортов орхидей, антуриумов и роз. В компании, как отмечается на официальном сайте, роботизированы некоторые процессы. Например, роботы различают с помощью камер, как развиваются цветы, какова их высота и величина.

Ранее стало известно, что в Астраханской области появилась интерактивная карта цветения лотосов. Регион является самой северной точкой распространения этого цветка на Земле. В связи с этим растение является неофициальным символом области.