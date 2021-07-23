В Астраханской области создали карту цветения лотосов

В Астраханской области для туристов создали карту цветения лотосов. Об этом сообщила РИА Новости начальник Астраханского туристско-информационного центра Яна Абдуразакова.

По ее словам, специалисты министерства культуры и туризма разработали интерактивную карту цветения лотосов на территории региона, где расположены самые большие в мире дикорастущие поля этого цветка.

Так, в «Яндекс.Картах» появились обозначения населенных пунктов, где туристы могут увидеть цветение собственными глазами. «В некоторых из них лотосовые поля видны с берега или мостика, в других — есть базы отдыха, где туристов отвозят по воде к местам цветения», — добавила Абдуразакова.

Согласно материалу, Астраханская область является самой северной точкой распространения лотоса на Земле, поэтому растение является неофициальным символом региона.

Отмечается, что на текущей неделе началось массовое цветение каспийского лотоса, которое ежегодно продолжается до середины сентября.

Ранее в июле сообщалось, что в Ботаническом саду Ставрополя распустились экзотические цветы. Среди них, например, кувшинка «Виктория амазонская», диаметр цветков которой достигает 28 сантиметров. Помимо этого, в водоеме появились 15 цветков китайского лотоса.

