В Астрахани отметили «День варенья»

В Астрахани местные активисты сделали литературно-музыкальную гостиную «День варенья». Мероприятие отметили в Многопрофильном социальном центре «Содействие», передает «Московский комсомолец».

На тематическом событии активисты Школы третьего возраста рассказали пенсионерам и детям историю создания варенья, а также представили различные методы его приготовления. Затем была проведена небольшая викторина.

Участники пели на сцене, танцевали и читали стихи, как-либо связанные с этим десертом. Женщины также активно обменивались рецептами. На мероприятии были названы самые интересные из них. Например, варенье из цветов, кабачков или помидоров.

Мастерство создания этого десерта было известно еще в XIX веке. Умение готовить такие сладости славилось среди женщин так же, как и танцы, пение или игра на рояле. Кроме того, известно, что варенье обладает полезными свойствами, из-за чего его часто называют сладким лекарством. В настоящее время существует больше сотни вариантов варенья.

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