В российской деревне устроили народное гулянье в честь вакцинации

Жители деревни Ройка Нижегородской области устроили народное гулянье в честь вакцинации. Активисты пригласили из райцентра (города Кстово) врачей, организовали ярмарку, весь день репетировали, а вечером устроили концерт в честь медиков. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Отмечается, что из 330 жителей деревни вакцину получили уже 130. Людей, которые прививались первым компонентом в Ройке, поначалу хотели отправлять за вторым в соседний поселок, который находится от деревни в пяти километрах. Однако, узнав, как в Ройке встречают врачей, главврач Кстовской ЦРБ Александр Цопов решил, что мобильный пункт вакцинации будет регулярно ездить в деревню.

Прошедший в деревне концерт сняли на видео. После мероприятия разбирать декорации и сцену не стали, чтобы каждый мог подняться и спеть что-то от себя. Кроме того, врач-анестезиолог Нэйт Шэрифф из Ботсваны после праздника стал приезжать к друзьям в Ройку. Он рассказал, что в его родной стране массовой вакцинации нет, прививки там делают только врачам.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области запустили челлендж частушек про вакцинацию от коронавируса, за которым можно следить по хештегам #ПрорвемсяПривьемся и #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж. Участников просят записать видео на улице, желательно, в народных костюмах.