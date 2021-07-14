12-летнюю школьницу из Челябинска номинировали на звание «Блогер года» за обзоры книг

Школьницу из Челябинска номинировали на звание «Блогер года» во всероссийском конкурсе книжного мастерства «Ревизор-2021». Об этом сообщает портал Hornews.

Так, 12-летняя Ярослава Белоглазова ведет блог в своем Instagram-аккаунте, в котором публикует книжные обзоры.

По словам матери девочки, Ярослава начала вести свою страницу в начальной школе — первое время она выкладывала стихи собственного сочинения. «Мы ей разрешили его завести с условием, что она будет не просто показывать свои завтраки, коктейли где-то там в кафе или прогулки, а будет делать что-то с умом», — рассказала Мария Белоглазова.

Отмечается, что с Ярославой сотрудничают крупные издательства, которые разместили ее отзывы на обложках книг. Также девочка является членом экспертного совета «АСТ» и «Эксмо».

Ранее в июле школьницы из Приморья и Амурской области разработали ткань, способную уничтожать вирусы и бактерии с помощью молекулы лиганда. Чтобы очистить ткань от микробов, достаточно просто постирать ее. На разработку проекта ушло полгода, сейчас он получает патент.