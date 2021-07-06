Школьница купила свадебное платье в секонд-хенде и смастерила наряд на выпускной

Жительница Новосибирска приобрела подвенечное платье в магазине подержанных вещей и смастерила из него наряд для выпускного вечера. Соответсвующие историю публикует местный портал NGS.

16-летняя школьница Анна Дубова рассказала, что договорилась с подругой пойти на выдачу аттестатов в свадебных платьях, поэтому купила соответствующий наряд в секонд-хенде Gusto. «Мы хотели с моей подружкой обе прийти в свадебных платьях, чтобы хоть как-то выделяться — это же весело», — пояснила девушка.

По словам россиянки, купленное платье показалось ей слишком простым, и она решила изменить его в домашних условиях. Сибирячка украсила вещь зелеными стразами, а также прикрепила к ней цепи с помощью булавок. Кроме того, она раскрасила некоторые части наряда аэрозольным баллончиком черного цвета.

Согласно материалу, Дубова посвятила работе над платьем один вечер. Свой праздничный образ она дополнила черной водолазкой из прозрачной ткани, кедами на платформе, полосатыми гольфами и чокером. «Мои подруги удивились, сказали, что клево. Уборщица нас начала фотографировать, нам сказали, что мы хорошо выглядим», — призналась выпускница.

Мать девушки Татьяна добавила, что ее дочь планирует поступать в Екатеринбургское художественное училище, поскольку является творческой личностью.

Ранее в марте сообщалось, что женщина оказалась заперта в отеле и от скуки сшила платье из пакетов. Марни Халлин (Marnee Halleen) вернулась из Канады в Австралию и отправилась на обязательный двухнедельный карантин в одну из гостиниц Сиднея. За время пребывания в отеле у постоялицы накопилось много упаковок от еды, которую она заказывала в номер. Австралийка объяснила, что ей было жалко выбрасывать столько бумаги, и она решила смастерить из нее платье.