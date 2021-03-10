Девушка оказалась заперта в отеле и от скуки сшила платье из пакетов

Жительница австралийского города Перта оказалась заперта в отеле из-за режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса, и от скуки сшила платье из пакетов. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

25-летняя Марни Халлин (Marnee Halleen) вернулась из Канады в Австралию и отправилась на обязательный двухнедельный карантин в одну из гостиниц Сиднея. Отмечается, что за время пребывания в отеле у девушки накопилось много упаковок от еды, которую она заказывала в номер.

Австралийка объяснила, что ей было жалко выбрасывать столько бумаги, и она решила смастерить из нее платье. Халлин упомянула, что она никогда не шила одежду и не умеет рисовать. «У меня просто хорошее воображение. Мои близкие были настроены скептически насчет моей идеи, но когда они увидели мой наряд во время видеозвонка, они были удивлены и сказали, что хотели бы его носить», — похвалилась героиня материала.

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По информации издания, корсет платья выполнен из 43 бумажных роз, окрашенных в бежевый цвет с помощью кофе. Для юбки героиня вырезала из пакетов прямоугольники и смяла для придания им объемной текстуры. Известно, что все детали Халлин скрепляла с помощью клеевого пистолета и клейкой ленты.

Ранее в марте девушка создала одежду из фантиков и прославилась в сети. Известно, что в своем творчестве девушка по имени Путри (Putri) использует различные упаковки от еды, изготавливая из них одежду, обувь и аксессуары. Все наряды героиня делает своими руками.