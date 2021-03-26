Мужчина связал крючком точную копию платья Gucci и удивил пользователей сети

Житель Лондона создал точную копию платья Gucci стоимостью 1750 фунтов стерлингов (180 тысяч рублей) своими руками и удивил пользователей сети. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

По словам 26-летнего Тома Дейли (Tom Daley), он увлекся рукоделием во время карантина, связанного с пандемией коронавируса. Мужчина самостоятельно научился вязать крючком и начал создавать различную одежду и предметы декора.

Согласно материалу, англичанин решил воссоздать упомянутый наряд итальянского модного дома Gucci в сине-белую полоску длины мини для своей лучшей подруги, ведущей и блогерши Софи Ли (Sophie Lee). Герой связал наряд, используя старые запасы пряжи.

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Готовый результат Дейли опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Подписчики похвалили талант мужчины в комментариях. «Великолепно! Ты просто самородок!», «Удивительно!», «Прекрасная работа! Не отличить от оригинала!», «Мне очень нравится!», «У меня нет слов! Отличное платье!» — писали они.

Ранее в марте девушка оказалась заперта в отеле и от скуки сшила платье из пакетов. 25-летняя Марни Халлин (Marnee Halleen) вернулась из Канады в Австралию и отправилась на обязательный двухнедельный карантин в одну из гостиниц Сиднея. Отмечается, что за время пребывания в отеле у девушки накопилось много упаковок от еды, которую она заказывала в номер. Австралийка объяснила, что ей было жалко выбрасывать столько бумаги, и она решила смастерить из нее платье.