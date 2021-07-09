Школьницы из Приморья и Амурской области разработали уничтожающую вирусы ткань

Школьницы Светлана П. из города Дальнереченск Приморского края и Дарья Т. из Свободного в Амурской области разработали ткань, способную уничтожать вирусы и бактерии. Об этом сообщает VL.RU.

На разработку проекта AXIOM AntiVIRAL Products ушло полгода, сейчас продукт получает патент. На ткань прикреплены молекулы лиганда — вещества, которое улавливает вирусы и бактерии и нейтрализует их. Чтобы очистить ткань от микробов, достаточно просто постирать ее.

Школьницы познакомились на образовательном проекте для старшеклассников в ДВФУ. Большую часть работы они проводили дистанционно. На создание готового продукта потребовалось чуть больше недели работы в лаборатории. В общей сложности разработка проекта заняла полгода, помощь оказывал заместитель директора по развитию Школы биомедицины Вадим Кумейко. Девушки надеются, что их разработку будут применять в реальной жизни.

Ранее сообщалось, что уральские ученые создали кресло, которое может следить за состоянием здоровья пациента. На такую разработку специалистов подтолкнула пандемия коронавируса. Устройство сможет снимать основные физические параметры человека удаленно.