На Ставрополье организовали бесплатную иппотерапию для детей с синдромом Дауна

На Ставрополье дети с диагнозом синдром Дауна могут бесплатно покататься на лошадях. Иппотерапию можно пройти в Михайло-Архангельском подворье в Шпаковском районе, сообщает ГТРК «Ставрополье».

Животные содержатся в православном храме, и с удовольствием принимают гостей — взрослых и детей. Для посетителей, никогда не общавшихся с домашней скотиной, есть контактный зоопарк. Здесь находятся козы, свинья, куры, лошади и другие животные.

Гостям зоопарка и конного клуба предлагают взять с собой какое-нибудь лакомство, чтобы угостить постояльцев подворья.

Ранее заместитель руководителя конно-спортивного клуба Вячеслав Никоненко рассказал о лечебных свойствах лошадей. «Лошадь приводит мышцы в порядок, приводит суставы в порядок. Главное – правильно этим пользоваться, правильно сидеть на лошади, правильно управлять», — отметил он.